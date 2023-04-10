الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"إبداعات ملونة".. كتاب لحمدى البصير عن زهور الفن التشكيلى

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر مؤخرا للكاتب الصحفى والناقد حمدى البصير كتاب عن قصص حياة مختصرة لخمس وعشرين لفنان وفنانة تشكيلية، تحت عنوان "إبداعات ملونة"، عن دار أم الدنيا للنشر.


يستعرض المؤلف فى فصول الكتاب المشوار الفنى و المواقف الإنسانية فى حياة كل فنان وفنانة، كان لها تأثير كبير فى رحلته الإبداعية وانعكاس على أعماله الفنية.


الكتاب صدر فى 400 صفحة بالألوان من القطع المتوسط، ومعظم الفنانات من محافظات مصر، وأيضا فنانة مصرية وفنان مصرى من المقيمين بصفة شبه دائمة فى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلا على جنسيتها وواصلا عطائهما.
 

الفنانون والفنانات الذين ضمهم الكتاب هم الأساتذة د. مريم المهدى ومحمد عمار ود. إيناس عامر وجيهان ربيع فاضل وا. مروة زكريا ود. ريهام سلامة ود. إنجى صابر درويش ود. منة الله محمود والشاعر الفنان عادل حنا والفنانة فاطمة الزهراء بسيم والفنان الفيلسوف حمدى عقدة والفنانات فدوى عطية وفاطمة الزهراء عفيفى ود. نجلاء السناري ورنا نادر وإيلاف حجازى وهاجر دوودح ومنال الخولى - مانولا - والكاتبة الفنانة داليا بدوى ، بالاضافة إلى الفنانين الخطاط صلاح عبد الخالق وم.مصطفى عبد المنعم والمصور الفنان عماد رسلان وفنان المنوفية عبد الرحمن نجم.
 

بالإضافة إلى المبدع أستاذ الجرافيك أحمد بلال ، والذى قام بتنسيق الكتاب وتصميم غلافه والذى كان لوحة للأستاذة دكتور ريم حسن الأستاذ بكلية الفنون الجميلة فى جامعة الإسكندرية.

حمدي البصير إبداعات ملونة دار أم الدنيا للنشر فنان محافظات مصر الفنون

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