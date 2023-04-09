الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باقتحام نحو ألف مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في حماية قوات الاحتلال.

وفي هذا السياق، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن جميع الأنظار كانت تتجه إلى المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، وذلك بعد دعوات مكثفة من جماعات تسمى "الهيكل المزعوم" لزيادة وتكثيف اقتحامات المستوطنين.

وأضافت أن التوقعات كانت تشير إلى أنه ربما سيكون هناك مواجهات عنيفة كما حدث في فجر الأربعاء الماضي؛ تخوفًا من قيام شرطة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى وإخراج جميع المعتكفين منه.

وتابعت: «إلا أنه ربما كانت هناك حسابات مختلفة للحكومة الإسرائيلية خوفًا من فتح جبهات حرب داخلية وخارجية عليها بسبب الأوضاع الأمنية، لذلك كانت هناك تشديدات أمنية حتى لا تحدث تلك المواجهات".

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال كثفت من التشديدات الأمنية على أبواب المسجد الأقصى، ونشر وحدات إضافية لمنع المواجهات المحتملة.

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