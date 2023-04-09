الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفرق المتأهلة لدور نصف نهائي دورة المتحدة الرمضانية

دورة المتحدة الرمضانية
دورة المتحدة الرمضانية

انتهت مباريات اليوم الثاني من منافسات دور ربع النهائي لدورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية والتي تخوض مبارياتها على ملاعب الخماسي بمركز شباب الجزيرة لتكتمل الفرق المتأهلة لدور نصف النهائي.

يتأهل فريق أون تايم سبورتس إلى نصف النهائي بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق جريدة الدستور بهدفين نظيفين فيما نجح فريق قناه الحياه من اجتياز عقبة فريق سيتي كلوب والفوز عليها بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد هو الآخر إلى دور مصر نهائي لدورة المتحدة الرمضانية.

كما تأهل أمس فريق القاهرة الإخبارية لنصف النهائي بعد الفوز على فريق استادات بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فيما نجح فريق سينرجي في تحقيق الفوز على فريق "بي إنتراكتيف" بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومن المفترض أن تكون مواجهة دور نصف النهائي للمنافسة على الصعود إلى نهائي الدورة يحسمها لقاء اون تايم سبورت والحياة ولقاء القاهرة الإخبارية وسينرجي.

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