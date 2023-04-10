الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

يزداد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023، وفي اليوم التاسع عشر من رمضان نرصد لكم خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

التاسع عشر من رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.83 جنيه للشراء.
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم  في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء. 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء. 
30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
 

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الاحد 9-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الهيدروجين الأخضر المصري يجذب استثمارات الوكالة الفرنسية للتنمية

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 
 

يورو
33.6042 جنيه للشراء. 
33.7230 جنيه للبيع. 

جنيه إسترليني
38.2792 جنيه للشراء. 
38.4129 جنيه للبيع. 

فرنك سويسرى
34.0450 جنيه للشراء.  
34.1793 جنيه للبيع. 

100 ين ياباني
23.3338 جنيه للشراء. 
23.4131 جنيه للبيع.

ريال سعودي
8.2191 جنيه للشراء. 
8.2462 جنيه للبيع. 

دينار كويتي 
100.6955 جنيه للشراء. 
101.0476 جنيه للبيع. 

درهم إماراتي
8.3954 جنيه للشراء. 
8.4243 جنيه للبيع. 

اليوان الصيني 
4.4872 جنيه للشراء. 
4.5043 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

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