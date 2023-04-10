لفته إنسانية.. مصر تحقق حلم عائلة كندية لزيارة الأهرامات والمعالم السياحية

في لافته إنسانية.. تواصلت هيئة تنشيط السياحة مع أسرة كندية تتكون من أب وأم ولديهم ٤ أطفال، لزيارة مصر وتنظيم برنامج زيارة لهم بالمقاصد المصرية.

وتبدأ الحكايه عندما اكتشفت الأسرة الكندية أن ثلاث من أطفالهم لديهم مرض وراثي نادر سيؤدي بهم في النهاية لفقدان حاسة البصر، ولذلك قرر الأب والام أن يأخذوا أولادهم في رحلات للعديد من دول العالم ليشاهدوا أهم وأجمل هذه المدن والمعالم السياحية الموجودة بها قبل فقدانهم لبصرهم، وبدأوا في السفر والاستماع برحلاتهم المختلفة ويلتقطوا العديد من الصور التذكارية بها، وكتبت عنهم العديد من وسائل الاعلام الدولية التى تتابع رحلاتهم.

وفور علم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، تواصل معهم عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، لدعوة الهيئة لهم في زيارة تعريفية لمصر، وبالفعل جاءوا لمصر و موجودين حالياً لاستكمال باقى برنامج الزيارة.

وكتبت الأسرة الكندية على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" أنهم سعداء بزيارة مصر، وخاصة أن الأولاد كان لديهم شغف لرؤية الأهرامات، وابو الهول كما تحدثوا عن زياراتهم للمتحف المصري بميدان التحرير، والقلعة ".

كما نشرت العائلة الكندية صورا لها في الأماكن السياحية المصرية، “مشيرين إلى أنهم قاموا بزيارة المتحف القومي للحضارة، والذي يضم عددا كبيرا من أهم المومياوات المصرية القديمة، والمتحف المصري، ومنطقة الأهرامات ، والدخول لهرم خوفو ومشاهدة حجرة الدفن العظيمة، حيث أعربوا عن اندهاشهم لما شاهدوه من الحضارة المصرية القديمة التي كان لا يعرفوا عنها شيئا سوى عبر الأفلام الوثائقية أو من خلال الصور، موجهين الشكر لمصر على تلك الدعوة”.

وتعد هذه اللافته الإنسانية التى قامت بها وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة واحدة من آليات الترويج الغيرة مباشره المقاصد السياحية المصرية حيث يتابع الأسرة الكندية الملايين من مختلف أنحاء العالم.

الأسرة الكندية المنكوبة

الأسرة الكندية المنكوبة

الأسرة الكندية المنكوبة