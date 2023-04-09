زراعة 11315 شجرة بأبوقرقاص فى المنيا

واصلت الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، باستكمال خطة المحافظة فى زراعة اشجار مثمرة وزينة بكافة القري والمدن لإضفاء الطابع الجمالي و مراعاة للبعد البيئي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

قال تاج جلال ابو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص واصلت تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بمركز أبوقرقاص مشيرا إلي أنه تم زراعة ١١٣١٥ شجرة بمركز ابوقرقاص .

وأكد رئيس مركز أبوقرقاص، علي الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين .

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه في إطار الجهود المبذولة فى زراعة والاهتمام بأشجار المبادرة الرئاسية قامت الوحدة المحلية ببنى على بالتعاون مع إدارة البساتين بمتابعة الأشجار التى تم زرعها فى المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠مليون شجرة وتم رى الاشجار بدائرة الوحدة .

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، مجهودات الوحدة المحلية فى زراعة شتلات مثمرة وزينة بمداخل ومخارج القري والمدينة وداخل اسوار المصالح الحكومية، مؤكدا ًعلى استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الرى لجميع الأشجار بالمناطق و الأحياء والوحدات القروية التابعة للمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة والحدائق والبساتين للحفاظ عليها وريها باستمرار ومتابعتها بشكل دوري بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعى البيئى.

وكان اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، قد أكد بمواصلة الجهود المبذولة لإنجاح المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون شجرة والتى يتم زراعتها بمداخل القرى وأمام المدارس حيث قامت الوحده المحليه صفط الخمار تحت إشراف محمد سميح، رئيس القرية، بزراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بمداخل قرى صفط الخمار وأمام المدارس.

340066940_959366458412834_5660597447532906406_n

340090009_168230039080672_5399119431046117405_n

340093562_905667110670357_2766810264839850730_n

340287649_9189065844467513_7605716571731030713_n

340347846_916151136375264_3138704330075492070_n

340447881_697202645536840_7087524614891252903_n

340463182_743844634022908_7061307919543050906_n

340463450_781488776897155_4679009092776459847_n

340512465_759230248914379_5089840894224254868_n