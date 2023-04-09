الحلقة الأولى| موعد عرض مسلسل حرب في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

مسلسل حرب من أكثر المسلسلات المنتظرة في النصف الثاني من شهر رمضان وكثف عليه البحث في الساعات الأخيرة بعد عدم عرضه في يوم 16 من رمضان وينتظر متابعو الفنان أحمد السقا عرض مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان حرب، ويشهد المسلسل عدد من المطاردات القوية بين أحمد السقا الذي يجسد دور إرهابي ومحمد فراج الذي يجسد دور ضابط في الأمن الوطني، وذلك ليسلط الضوء على ما قام به رجال الأمن الوطني للحفاظ على الوطن من المتربصين به.

موعد عرض مسلسل حرب في رمضان 2023

مسلسل حرب من إنتاج الشركة المتحدة ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وتحديدًا يوم 21 رمضان ولمدة 10 أيام فقط.

مسلسل حرب

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل حرب قد طرحت البرومو الرسمي للعمل، وظهر من خلاله أحمد السقا باللحية، ويقدم دور إرهابي، وفي بداية البرومو قال: إخوتي في الله لقد اخترتموني وسنحرر مصر إن شاء الله من الضلال ونباركها دولة إسلامية.

فريق عمل مسلسل حرب

ويضم مسلسل حرب مجموعة من أبرز النجوم، منهم: أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، سارة الشامي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

مواعيد عرض مسلسل حرب

والمقرر أن يعرض مسلسل حرب عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتعاد الحلقة مرتين: الأولى في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما تعرض الساعة العاشرة مساءً على قناة ON دراما، بجانب طرحها على منصة واتش إت الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيًّا مباشرة.

أعمال أحمد السقا

ويذكر أن آخر أعمال أحمد السقا السينمائية هي مشاركته في فيلم العنكبوت، الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، والعمل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وفي الدراما كان أخر ظهور له في الإختيار 3.