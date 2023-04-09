بمادتي العلوم ومهارات المهنية.. طلاب الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اختبارات المهام غدا

يستكمل طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، اختبارات المهام الأدائية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، غدا الإثنين.

ويؤدي الطلاب غدا، امتحان المهام الأدائية في مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها طلبة وطالبات صفوف النقل، باستكمال اختبارات شهر أبريل، لصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني الاعدادي والأول والثاني الثانوي العام، بينما يستكمل الصفين الرابع والخامس الابتدائي اختبارات المهام الادائية، غدا الأثنين، بعد توقف الاختبارات اليوم الأحد.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية من عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللاصفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023، اليوم الأحد، لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد السعف.



ويعد امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي.



واختبارات المهام الأدائية تستهدف تقييم فهم الطلاب لمخرجات التعلم، حيث يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة المطلوبة وفقًا للمادة وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

