محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. نصر أبوزيد باحث فى الدراسات الإسلامية رغم أنفه

زيارة جديدة لـ«نصر حامد أبوزيد» 10

- كان مترددًا فى اختيار مجال الدراسات الإسلامية بسبب ما حدث لـ«على عبدالرازق وطه حسين ومحمد أحمد خلف الله»

- أساتذته أجبروه على التخصص وقالوا له: «المعيد الجديد لا بد أن يكون فى مجال الدراسات الإسلامية»

يعتقد كثيرون أن نصر حامد أبوزيد حارب حتى يتخصص فى الدراسات الإسلامية بعد تعيينه معيدًا فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة فى العام ١٩٧٢.

يُروّج مَن يحتفون به فى كتاباتهم أن أساتذته فى القسم كانوا يريدون له تخصصًا آخر، لكنه أصر على ما فى رأسه، فقد كان يرى نفسه حلقة فى سلسلة هؤلاء الباحثين العظام الذين دخلوا إلى دراسة القرآن الكريم من المدخل الأدبى، وهو الباب الذى عبره قبله: الإمام محمد عبده وطه حسين وأمين الخولى ومحمد أحمد خلف الله وشكرى عياد.

الحقيقة أن هذه ليست إلا أسطورة من الأساطير التى تلحق بنصر دون أن يكون لها ظل فى الواقع، ولا تحظى بأى جانب من جوانب الحقيقة.

لكن قبل أن نفكك هذه الأسطورة، لا بد أن نقف أمام مشهد الحرمان الكبير الذى عاشه نصر قبل أن يصبح معيدًا فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة.

اتفقنا سويًا أنه لم يحصل على أى شىء بسهولة.

أنهى نصر دراسته الجامعية فى العام ١٩٧٢، وحصل على تقدير «امتياز» بترتيب الأول على جميع أقسام الكلية، وبدأ حلمه فى أن يصبح معيدًا فى الجامعة يتجسد أمامه.

وجدته أمه متلهفًا على التعيين فى الجامعة، فقالت له: ربنا هيوفقك يا نصر، إنت تعبت، بس أنا مش عارفة إيه حكاية التعيين فى الكلية دى، ما أنت مهندس أد الدنيا، وبتشتغل شغلة حلوة، على كل حال أنا نذرت نذر للست العدرا إن اتعينت ونلت مرادك، وهى مش هتخذلنى أبدًا.

ضحك نصر وقال لأمه: العدرا يا أمى عند الأقباط.

فردت عليه بما يمكننى اعتباره درسًا جديدًا له: ما أنا نذرت عندهم كلهم.. السيدة نفيسة والسيدة زينب.. والعدرا بركة.

رغم كل صاحبات البركة اللاتى تشفعت بهن أم نصر، فإن الأمر لم يكن سهلًا.

يقول هو عن ذلك: صدر قرار الكلية بالتكليف، ولم يكن اسمى موجودًا، فقد أخذ قسم اللغة الإنجليزية أربعة معيدين، ذهبت إلى مجلس قسم اللغة العربية أشتكى، أُخبرت أن هذا قرار مجلس كلية، وسدت الأبواب، كتبت شكوى لرئيس الجامعة عن الظلم الذى حدث، وختمتها بعبارة «متظلم بالباب»، وذهبت إلى مدير مكتبه الذى رفض أن أقابله مدعيًا أن رئيس الجامعة مشغول، فافترشت الطرقة أمام باب مدير مكتب رئيس الجامعة متظلمًا بالباب، وعلى إثر الضوضاء خرج رئيس الجامعة الدكتور حسن محمد إسماعيل، واستعلم عن الأمر وقال: هو أنت المتظلم بالباب؟ إيه لغة الدواوين دى؟ تعال يا سيدى ادخل.

فى مكتب رئيس الجامعة دار بينهما حوار قصير.

نصر: أنا متظلم على باب سيادتك حتى تنظر فى مظلمتى، أنا الأول على الكلية كلها ولم يصدر قرار بتكليفى معيدًا.

رئيس الجامعة: تبقى شيوعى أو إخوان.

نصر: أنا لا شيوعى ولا إخوان، وبعدين هناك موافقة جهة الأمن هى تحدد ونعرف رأيها.

طلب رئيس الجامعة كوبًا من الماء لنصر، وطلب الأوراق من مدير مكتبه وتأكد من التقديرات، وقال: ده كلام فارغ، وفى دقائق كتب قرارًا يعيد فيه قرارات تكليف المعيدين حسب القواعد والقانون وإلغاء قرار مجلس الكلية.

لم يكن الموقف هينًا، ولم يكن بهذه البساطة التى رواها نصر، فقد تعرض إلى الإيذاء النفسى الشديد، وهو يواجه الموظفين قبل أن يلتقى رئيس الجامعة.

الصورة يرسمها صديقه يوسف زيدان الذى يقول: ذهب نصر إلى مكتب رئيس جامعة القاهرة وقال للسكرتيرة: أخبريه بأننى متظلم بالباب، وبالطبع لم تتفهم السكرتيرة موقفه ولم تفهم كلامه فتجاهلته لرثاثة ملابسه، فظل جالسًا عند باب رئيس الجامعة حتى حاولوا طرده من هناك، فقاومهم وهو يصيح بصوت كالصراخ: متظلم بالباب، يومها سمع رئيس الجامعة الصخب خارج مكتبه، فخرج يستطلع ما يجرى، فوجد الحرس يدفعون نصر وهو يتصايح بالعبارة المذكورة، متظلم بالباب، فناداه رئيس الجامعة وكف عنه الحرس وسأله عن الخبر، فقال: أنا متظلم بالباب لأنهم استبعدونى من التعيين فى وظيفة معيد، وهذه الأوراق والشهادات تؤكد حقى فى الوظيفة، أدخله رئيس الجامعة إلى مكتبه، وبحث الأمر، فانتهى الحال إلى إصدار قرار تعيين الخريج نصر حامد أبوزيد معيدًا بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة.

تجاوز نصر عقبة التعيين ليجد أمامه عقبة أخرى، وهنا نأتى إلى تفكيك أسطورة أنه حارب من أجل التخصص فى الدراسات الإسلامية دون غيرها.

علم نصر أن قسم اللغة العربية فى حاجة ماسة لطالب يتخصص فى مجال الدراسات الإسلامية، نصحه أساتذته بأن يختار هذا الاتجاه فى رسالتيه الماجستير والدكتوراه، لكنه كان مترددًا بشأن تنفيذ تلك النصيحة.

يقول نصر: نبع ترددى تجاه اختيار مجال الدراسات الإسلامية من قراءاتى السابقة حتى قبل أن ألتحق بالجامعة، فمنذ أن بلغت العشرين من عمرى، وأنا أقرأ أكثر مما فعل أى من أقرانى، ومن خلال قراءاتى بدأت أدرك خطر البحث فى تخصص الدراسات الإسلامية.

تعرَّف نصر من خلال قراءاته على قضية على عبدالرازق ١٩٢٥ مؤلف كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، وهو الكتاب الذى طرح نهاية مبدأ الخلافة، وهو إحدى الركائز الأساسية فى الفكر الإسلامى، فالخلافة من وجهة نظره ليست ضرورية بالإسلام، لكنها كانت مجرد نظام حكم سياسى طبقه المسلمون، فالإسلام فى واقع الأمر لا يصر على شكل معين من الحكم، لم يدّع النبى، صلى الله عليه وسلم، أبدًا أنه ملك أو حاكم، لقد كان دوره هو قائد ونبى فى المدينة، وترك الأمر للمسلمين ليقرروا شكل نظام الحكم الذى يريدون.

يصف نصر ما فعله على عبدالرازق، يقول عنه: كان عبدالرازق يسير فوق الأشواك ببحثه هذا، فهو لم يقوض من الأسس الأصولية للفكر الإسلامى فقط، بل هدد المصالح السياسية، لذا رأى الملك فؤاد أن نظامه المتضمن بعض الحكام الدينيين وطموحه فى الخلافة كانا يتعرضان للهجوم، وهو ما جعل الحكومة تسعى للتخلص من عبدالرازق.

كان عبدالرازق قاضيًا شرعيًا حين أصدر كتابه، تخرج فى مؤسسة دينية، وكان باحثًا مسلمًا حاول أن يكسب الإسلام مفهومًا عصريًا، لو تم تطبيقه كان سيحدث تغييرًا كبيرًا، كانت هذه هى المشكلة، فلقد هدد السلطة القائمة، وعليه شكل الأزهر لجنة تحقيق لتقييم كتاب عبدالرازق وإصدار حكم بشأنه، فى النهاية أقرت اللجنة اتهامه بالهرطقة، وتم رفده من منصبه فلم يعد قاضيًا، بل وسحبت المحكمة منه الدرجات العلمية التى حصل عليها منذ أن كان طالبًا.

لم تكن تجربة على عبدالرازق وحدها هى ما أخافت نصر، كانت هناك تجربة طه حسين أيضًا.

يقول نصر: فى عام ١٩٢٦ نشر طه حسين كتابه «فى الشعر الجاهلى»، ناقش فيه أصالة الشعر الجاهلى فى فترة ما قبل الإسلام، ففى بداية القرن العشرين كان من المتفق عليه أن لغتى شمال الجزيرة العربية وجنوبها مختلفتان، لكن حين أجرى طه حسين بحثه عن الشعر الجاهلى وجد شعراء من اليمين «جنوب الجزيرة العربية» وشعراء من شمال الجزيرة العربية يعبرون عن أنفسهم بلغة متطابقة، ولأن الشعر الجاهلى لم يعكس الاختلاف اللغوى المتوقع، توصل طه حسين لاستنتاج أن هذا الشعر كتب بعد أن أوحى بالقرآن لمحمد، صلى الله عليه وسلم.

وذكر طه حسين، فيما ذكر، أن القصة القرآنية لوصول إبراهيم لمكة مع زوجته هاجر ووليده إسماعيل، وهو الحدث الذى يؤرخ لوحدة الجزيرة العربية بلغة واحدة، كانت فى حقيقة الأمر قصة تناقلت شفويًا قبل نزول القرآن، كانت هناك روايات أخرى لقصة إبراهيم، هاجر، سارة، إسحاق وإسماعيل عرفت قبل نزول القرآن، استنتج طه حسين أن القصة القرآنية تم تحويرها وإعادة تقديمها عن طريق العرب «السكان الأصليين للمدينة»، نتيجة لهجرة اليهود من اليمن إلى المدينة، القادمون الجدد من اليهود كانوا غرباء، وكعادة ظهور وافدين جدد بالمشهد ينشأ الصراع، وكطريقة لإنهاء هذا الصراع، نسج العرب قصة توضح أن اليهود والمسيحيين ينتمون لجد واحد إبراهيم.

نسج العرب قصة توضح أن اليهود والمسيحيين ينتمون لجد واحد هو إبراهيم، القصة هى طريقة لدمج الوافدين فى مجتمع ما، فى هذه الحالة كانت القصة تستخدم لبناء جسر بين اليهود والعرب، وبما أن تلك القصة قد وجدت قبل نزول القرآن، فقد استخدمها القرآن ليربط نفسه ببعض التقاليد الإبراهيمية، إنها قصة شعبية، تقول إننا جميعًا ننتمى لجد واحد، أراد طه حسين من تلك القصة القول إن القصة يجب ألا تؤخذ بحرفية، فهى لم تحدث بالضرورة تاريخيًا، بالإضافة لذلك استخدم القرآن تلك القصة بالذات ليس فقط لوضع الإسلام فى قلب التقليد اليهودى المسيحى، ولكن ليؤسس أقدميته كأحد الأديان التوحيدية.

ويضيف نصر: وعلى الرغم من أن طه حسين اعتبر القرآن المصدر الأكثر صدقًا وأصالة لفهم الحياة الاجتماعية والدينية للعصر الجاهلى، فإن كتابه أثار زوبعة كبيرة، وصل الخلاف حوله للبرلمان المصرى، وصار طه متهمًا بالإساءة للإسلام، قبل أن تتم محاكمته وتم استجوابه من قبل النائب العام، وكان رجلًا مثقفًا مستنيرًا، قرأ كتاب طه حسين المثير للجدل وحقق فى اتهامه بالهرطقة، وتوصل إلى أنه لم تكن له أى نية للإساءة للإسلام، لقد كان عمله علميًا فكريًا فقط، ربما تسببت لغته فى إحساس بعض الأطراف بالإهانة، لكن هذه هى لغة البحث والعلم.

لقد كانت نوايا طه حسين شريفة- كما يرى نصر- برأه النائب العام من التهم الموجهة إليه بوجود أى نية عدائية ضد الإسلام، لكن على الرغم من هذا عانى طه حسين فى تلك الفترة، وتأثرت سمعته بشكل سلبى، وأُجبر على إعادة كتابة الكتاب، ونشره تحت عنوان مختلف، ومع ذلك كانت النسخة الجديدة تعتمد على نفس منهج البحث كالكتاب الأصلى، فى النسخة الثانية المعدلة من الكتاب حذفت قصة إبراهيم وإحضار هاجر لإسماعيل للجزيرة العربية، وأطلق على كتابه الجديد «الأدب فى العصر الجاهلى».

ويشير نصر أبوزيد إلى أن طه حسين ذكر أن حديث القرآن عن إبراهيم وإسماعيل لا يعنى إثباتًا لوجودهما الفعلى كأناس من لحم ودم، بالطبع كان طه يرتكز فى بحثه على ما تتبناه حركة الإصلاح الإسلامية من أفكار، الحركة التى وصلت إلى أوجها بنهاية القرن التاسع عشر، والتى وضعت حدًا فاصلًا بين مفهومى التاريخ والنص الدينى، فقد اعتقد الإمام محمد عبده أن قصص القرآن كانت جميعها حكايات رمزية وليست حقائق تاريخية عن أحداث وقعت بعينها، فقد كان استخدام القرآن للأسلوب القصصى لإيصال الحقائق الروحية والأخلاقية.

من بين ما رآه طه حسين كذلك أن قصص القرآن لا تعكس بالضرورة الوقائع التاريخية، وأن نصوص ما قبل الإسلام كالنصوص الشعرية كتبت بعد نزول القرآن، واكتسبت مكانة لم تؤت لأى نص مماثل، ربما يعتمد النص الدينى على حادثة تاريخية، لكن هذا النص ليست مهمته أن يعكس حادثًا تاريخيًا بعينه، فالقصص لها معانٍ أخرى تتعدى حدود النص.

لم يناقش أحد أفكار وآراء طه حسين، لكنها فى النهاية أشعلت خلافًا كبيرًا، وكان السؤال الذى طارده هو: كيف يمكن أن يدعى أى شخص أن القرآن ليس دقيقًا تاريخيًا؟

إلى جانب على عبدالرازق وطه حسين كانت تجربة محمد أحمد خلف الله مزعجة لنصر أيضًا.

فى العام ١٩٤٧ قدم محمد أحمد خلف الله، المدرس المساعد بآداب القاهرة، أطروحته لنيل درجة الدكتوراه بقسم اللغة العربية، أشرف الأستاذ أمين الخولى، وهو باحث إصلاحى مهم لم تلق أبحاثه التقدير الذى يليق بها، على أطروحة خلف الله، والتى كانت تحمل عنوان «الفن القصصى فى القرآن الكريم».

استخدم خلف الله المدخل الأدبى لاستكشاف معانى القرآن، بنى رسالته على تفريق واضح بين التاريخ والقصة فى القرآن، بعد نقاش محتدم رفضت الجامعة رسالة خلف الله، وأعلنت أن المدخل الذى استخدمه فى دراسة القرآن الكريم يلقى بالشك حول أصولية وقدسية النص الإسلامى.

فصلت الجامعة خلف الله، وحولته لوظيفة إدارية فى وزارة التعليم، كما منع أمين الخولى، الرجل الذى كان يعتبره نصر جدًا له، من التدريس والإشراف على الرسائل العلمية فى تخصص الدراسات الإسلامية، وسمح له فقط بتدريس النقد الأدبى واللغة التراثية.

أراد نصر أن يعرف ماذا حدث فى النهاية لمحمد أحمد خلف الله؟

يقول: لقد توحدت معه وآمنت بأننا نشكل مجموعة من الباحثين الصاعدين، نعتنى ببعضنا البعض كما يعتنى البستانى بالزهور، ثم أتت ريح عاتية أطاحت بكل شىء، اكتشفت لاحقًا أن خلف الله كتب رسالة تافهة، فقط لينال الدرجة العلمية، قابلته وتعرفت عليه، ولاحقًا حين بدأت مشاكلى التى انتهت بوجودى بالمنفى، كتب ثلاثة مقالات مهمة تتناول أعمالى وتشرح كيف يمكن كتابة تقرير علمى، كان متحمسًا أن يشرح للجمهور المصرى أن اتهامى بالهرطقة والردة كان بسبب أن من اتهمونى بذلك لا يعرفون شيئًا عن كيفية أداء البحث العلمى.

شعر نصر بحجم المأساة التى عانى منها خلف الله، يروى لنا ما حدث: حين كنت أدرس بجامعة القاهرة، دعوت خلف الله ليأتى ويحاضر طلابى، كانت تلك إحدى طرق التدريس لدىّ، دعوة الأساتذة من خارج الجامعة ليشاركوا الطلاب خبراتهم وحكمتهم، أبدى تردده فذكرته: أنت جزء من جامعة القاهرة شئت أم أبيت، وحتى المشاكل التى واجهتها مع رسالتك هى جزء من تاريخ هذه الجامعة، أنت باحث بالدراسات الإسلامية، أود لطلابى أن يقابلوك، ستكون مناقشة مفيدة، وافق فى النهاية، وفى اليوم المتفق عليه كنت فى طريقى لأصطحبه حين اتصل بى قائلًا: اسمع يا نصر.. أنا آسف، لن أستطيع المجىء، لم آت لجامعة القاهرة منذ خمسين عامًا، أنا فقط لا أستطيع أن أفعل ذلك.

وجد نصر أبوزيد أمامه باحثًا محطمًا تمامًا، وربما لحظتها لم يتخيل أنه يمكن أن يجد نفسه فى الموقف ذاته بعد ذلك بسنوات، ولذلك عندما سرد تجربته فى كتاب «صوت من المنفى» علق على الموقف تحديدًا بقوله: تفهمت موقفه فى ذلك الوقت، وربما أتفهمه اليوم أكثر، أتساءل لو أنه قدر لى أن أعود وأدرس مجددًا بجامعة القاهرة بعد غياب بلغ ثمانى سنوات، أوقات كثيرة أشعر فيها كطفل منبوذ، لا أن خلف الله يشعر بذلك أيضًا.

لم يكن رأس محمد أحمد خلف الله هو الرأس الأخير فى طابور الرءوس الطائرة أمام نصر، فقد كان هناك أيضًا شكرى عياد الذى كان من تلاميذ أمين الخولى أيضًا، والذى اضطر إلى أن يختار تخصصًا آخر غير الدراسات الإسلامية والقرآنية حتى يستطيع الاستمرار بجامعة القاهرة، فاختار موضوع الدكتوراه عن «تأثير كتاب الشعر لأرسطو فى البلاغة العربية» بعد أن درس فى الماجستير «تحليل مشاهد يوم القيامة فى القرآن تحليلًا أسلوبيًا».

بانتهاء تجربة شكرى عياد فى قسم اللغة العربية، تم القضاء تمامًا على مدرسة التفسير الأدبى للقرآن بآداب القاهرة.

كان نصر واعيًا بتاريخ قسم اللغة العربية حين بدأ دراساته العليا بجامعة القاهرة، وعلى الرغم من اهتمامه طوال الوقت بالدراسات الإسلامية، ورغبته فى الحصول على درجته العلمية بهذا المجال، فإنه رفض المضى بهذا الطريق، وشعر بخطورته، وقرر أن يعمل بمجال النقد الأدبى، خوفًا من أن يحدث معه ما حدث مع سابقيه، فقد شبع من الهموم ولا يريد همومًا أكثر، كان يفكر فى ذلك ولا يعرف ما الذى تخبئه له الأقدار.

لم يقتنع قسم اللغة العربية بما أراده نصر، ومارس الأساتذة عليه بعض الضغوط، أكدوا له أن المعيد الجديد لا بد أن يكون فى مجال الدراسات الإسلامية.

اعترض، فبدأ أعضاء القسم يسألونه: لماذا؟

أجابهم: تعرفون المشكلة، مشكلة على عبدالرازق وطه حسين ومحمد أحمد خلف الله وشكرى عياد.

لكن أساتذته حاولوا التهوين من مخاوفه، وأخبروه بأن المشاكل التى واجهها هؤلاء كانت شخصية، ونتيجة لخلافات بين الأساتذة.

سأله أحد الأساتذة: لماذا تظن أن مصيرك سيكون مثلهم؟ هل تعتقد أنك ستضيف جديدًا؟

كان هذا هو التفكير المعتاد لدى أساتذة قسم اللغة العربية، فإذا عملت بمجال الدراسات الإسلامية، فالمفترض أنك لن تكشف جديدًا، الباحثون الإسلاميون بشكل عام يشرحون ما تم الاتفاق عليه، يعتبر التحقيق العلمى غير ضرورى، بل ويحمل قدرًا من الخطورة، ولا تتعدى الدراسات الإسلامية كونها وعظًا.

رد نصر على أستاذه: ماذا تقول؟ هل تم تعيينى كباحث بالدراسات الإسلامية فقط لأعيد ما قيل من قبل؟ كيف يمكن أن يعد ذلك احترامًا للقرآن الكريم؟ هل تشجعنى ألا آتى بجديد لمجال الدراسة؟ لماذا إذن سأصبح باحثًا؟

وبدلًا من أن يتفهم أستاذه ما قاله وبخه، وقال له: تذكر أنك ما زلت عضوًا جديدًا بالقسم؟

لم يستسلم نصر لتوبيخ أستاذه الذى يرتقى لدرجة التهديد، قال له: أنا آسف.. لكننى أعتقد أن مهمتى كباحث هى إضافة جديد لمجال الدراسة.

قرر نصر ألا يفجر المشاكل من حوله، تجاوب مع الخطة البحثية التى وضعها له القسم، وأصبح باحثًا بالدراسات الإسلامية، لكنه قرر ألا يكون مشرفه واحدًا من الأساتذة التقليديين الذين أشرفوا على معظم الرسائل السابقة، ولأنه منذ فراغ المنصب الذى شغله أمين الخولى بعد أن أجبر على التقاعد، لم يكن هناك أحد بهذا المجال ليقوم بالإشراف عليه، فاختار الدكتور عبدالعزيز الأهوانى، وهو خبير الدراسات الأندلسية وأستاذ التراث ليشرف على رسالته.

باستقرار نصر على الدراسات الإسلامية مجالًا لعمله وبحثه بدأ طريق المتاعب الذى لم ينته حتى بموته.

غدًا.. نصر أبوزيد بين عقل المعتزلة وروح ابن عربى