الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء الإمارات: العلم أساس رفعة الأمم وركيزة تقدم الشعوب

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن العلم هو عماد الحضارة وأساس رفعة الأمم وركيزة تقدم الشعوب ورقيها، مشيرا إلى أن النهوض بالقدرات العلميّة هو هدف استراتيجي تستثمر فيه بلاده لتجني ثماره إنجازات تعزّز الريادة الإماراتية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال تكريمه اليوم الأحد الفائزين بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الرابعة، ووسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات العلمية، وذلك خلال استقبال سموه للفائزين في قصر زعبيل بدبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الإمارات تولي العلم والعلماء كل الاهتمام والعناية ولا تدخر جهدا في سبيل تمكينهم من القيام برسالتهم على الوجه الأكمل، باعتبارهم ثروة وطنية كبيرة تستحق كل الدعم والرعاية، منوها بأن اهتمام بلاده بإعلاء قيمة العِلْم واحتفائها بالعُلماء جعلها وجهة مفضلة استقطبت أفضل العقول والكفاءات العلمية والمواهب المبدعة من حول العالم، مؤكدا التزام بلاده بتوفير بيئة تحفّز البحث العلمي وتسهم في تخريج أجيال من العلماء والباحثين الإماراتيين يكون لهم دور إيجابي ملموس في دفع مسيرة التطوير والتنمية في الدولة والمنطقة والعالم.

الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العلم الحضارة

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