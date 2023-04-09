عمر مرموش يشارك فى هزيمة فولفسبورج أمام مونشجلادباخ فى الدورى الألمانى

خسر فريق فولفسبورج أمام مضيفه بورسيا مونشجلادباخ، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني.

افتتح نجومو التسجيل لـ بورسيا مونشجلادباخ في الدقيقة 34، قبل أن يؤكد الفرنسي ماركوس تورام، انتصار أصحاب الارض، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وشارك المحترف المصري عمر مرموش بشكل أساسي مع فولفسبورج في مباراة اليوم، وسجل هدفًا في الدقيقة العاشرة، تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بورسيا مونشجلادباخ لـ 35 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وأتم المحترف المصري عمر مرموش، انتقاله إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، بحسب ما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

وينتهي عقد عمر مرموش مع فريقه فولفسبورج الألماني بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأكد فابريزيو رومانو بأن عمر مرموش سيصبح لاعبًا لـ آينتراخت فرانكفورت بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وذكر رومانو أن مرموش خضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال بشكل رسمي إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، مطلع الموسم المقبل.