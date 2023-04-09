الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر مرموش يشارك فى هزيمة فولفسبورج أمام مونشجلادباخ فى الدورى الألمانى

عمر مرموش
عمر مرموش

خسر فريق فولفسبورج أمام مضيفه بورسيا مونشجلادباخ، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني.

افتتح نجومو التسجيل لـ بورسيا مونشجلادباخ في الدقيقة 34، قبل أن يؤكد الفرنسي ماركوس تورام، انتصار أصحاب الارض، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وشارك المحترف المصري عمر مرموش بشكل أساسي مع فولفسبورج في مباراة اليوم، وسجل هدفًا في الدقيقة العاشرة، تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بورسيا مونشجلادباخ لـ 35 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وأتم المحترف المصري عمر مرموش، انتقاله إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، بحسب ما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

وينتهي عقد عمر مرموش مع فريقه فولفسبورج الألماني بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأكد فابريزيو رومانو بأن عمر مرموش سيصبح لاعبًا لـ آينتراخت فرانكفورت بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وذكر رومانو أن مرموش خضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال بشكل رسمي إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، مطلع الموسم المقبل.

 

فولفسبورج بورسيا مونشجلادباخ الدورى الألماني مرموش عمر مرموش

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

اطمأن على العمل وأفطر مع الضباط والأفراد.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لقسم شرطة مدينة نصر

الرئيس السيسى يتناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر

الرئيس السيسى يدير نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل قسم شرطة مدينة نصر (صور)

بعد قليل.. عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 على DMC دراما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى