الرئيس السيسى يدير نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل قسم شرطة مدينة نصر (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.

وينطلق حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي ينظم بشكل سنوي، مساء اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة.



يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.