تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة وباقي المحافظات

مع اقتراب الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك يبدأ العد التنازلي نحو عيد الفطر 2023 ومن ثم يتساءل المسلمون عن موعد صلاة العيد في القاهرة وباقي محافظات مصر كونها واحدة من أهم مظاهر البهجة وبها مراسم عيد الفطر المبارك، الذي يعد مكافأة للمسلمين على صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وصلاة العيد ليست مجرد سنة محببة، لكنها أصبحت طقس مبارك يتجمع فيه المسلمون كبار وصغار، شيوخ وأطفال لاحياء الشعيرة، فسنة الأعياد الفرحة.

صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مصر

ويحدد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات بداية الاحتفال بالعيد في محافظات مصر، في المساجد الكبرى والميادين الكبرى في القاهرة وكل المحافظات وكذلك ساحات الصلاة، التي تنتشر بكل محافظة تحت إشراف وزارة الأوقاف، ويجتمع فيها النساء والرجال من كل الفئات العمرية.

صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات

سبقًا وحددت هيئة المساحة المصرية موعد عيد الفطر في كل محافظة والمدن التابعة لها وفقا، لمساقط الظل وخطوط الطول والعرض ليختلف الموعد من محافظة لأخرى بعدة دقائق، بعد إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا يوم الجمعة 21 أبريل المُقبل وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد حيث سيكون شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا فقط.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القاهرة الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسكندرية الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الفيوم الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة بني سويف الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنيا الساعة 5:52 صباحًا.

مواعد صلاة العيد في باقي المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسيوط الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة قنا الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الوادي الجديد الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة سوهاج الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الأقصر الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسوان تأتي 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمر الساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية الساعة 5:48 صباحًا.