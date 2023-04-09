الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة العيد
صلاة العيد

مع اقتراب الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك يبدأ العد التنازلي نحو عيد الفطر 2023 ومن ثم يتساءل المسلمون عن موعد صلاة العيد في القاهرة وباقي محافظات مصر كونها واحدة من أهم مظاهر البهجة وبها مراسم عيد الفطر المبارك، الذي يعد مكافأة للمسلمين على صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وصلاة العيد ليست مجرد سنة محببة، لكنها أصبحت طقس مبارك يتجمع فيه المسلمون كبار وصغار، شيوخ وأطفال لاحياء الشعيرة، فسنة الأعياد الفرحة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مصر 

 ويحدد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات بداية الاحتفال بالعيد في محافظات مصر، في المساجد الكبرى والميادين الكبرى في القاهرة وكل المحافظات وكذلك ساحات الصلاة، التي تنتشر بكل محافظة تحت إشراف وزارة الأوقاف، ويجتمع فيها النساء والرجال من كل الفئات العمرية.

صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات

سبقًا وحددت هيئة المساحة المصرية موعد عيد الفطر في كل محافظة والمدن التابعة لها وفقا، لمساقط الظل وخطوط الطول والعرض ليختلف الموعد من محافظة لأخرى بعدة دقائق، بعد إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا يوم الجمعة 21 أبريل المُقبل وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد حيث سيكون شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا فقط.

صيغة تكبيرات عيد الفطر 2023 وموعده

كم يوم باقي على عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية في أبريل

 

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة القاهرة الساعة 5:48 صباحًا. 

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا. 

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسكندرية الساعة 5:52 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة  الفيوم الساعة 5:51 صباحًا. 

موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة بني سويف الساعة 5:50 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنيا الساعة 5:52 صباحًا. 

مواعد صلاة العيد في باقي المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسيوط  الساعة 5:52 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة قنا الساعة 5:47 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الوادي الجديد الساعة 6:04 صباحًا. 

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة سوهاج الساعة 5:50 صباحًا. 

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الأقصر الساعة 5:47 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة أسوان تأتي 5:48 صباحًا.

 موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمر الساعة 5:40 صباحًا. 

موعد صلاة عيد الفطر 2023  بمحافظة القليوبية الساعة 5:48 صباحًا. 

عيد الفطر شهر رمضان المبارك عيد الفطر 2023 صلاة عيد الفطر المبارك 2023 المحافظات صلاة عيد الفطر 2023

مواد متعلقة

وزير التموين: إجازة 3 أيام للمطاحن خلال عيد الفطر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

الرئيس السيسى يدير نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل قسم شرطة مدينة نصر (صور)

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

بعد قليل.. عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 على DMC دراما

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الاحد 9-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

القضاء على 250 جنديًا أوكرانيا وتدمير 14 طائرة بدون طيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى