الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المفتي: نتلقى دعوات إفطار إخواننا المسيحيين بكل المحبة

شوقي علام
شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن بيان تلقي دعوات الأخوة المسيحيين للإفطار في رمضان.

وقال «علام» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مُقدّم برنامج «كل يوم فتوى» عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، نتلقى دعوات إفطار أخواننا المسيحيين بكل المحبة، هذا هو طبيعة المجتمع المصري الذي فهم الدين فهماً معتدلاً رائعاً وراقيًا في هذا الوقت.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن المساحة في العلاقات الإنسانية بين الأديان واسعة حسب توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، متابعاً: «وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا"، موضحاً أن القرآن يقر حقيقية طبيعة بأن الإنسان لن يعيش بمفرده».

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