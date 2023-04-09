الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن اليوم.. الإعلان عن موعد دفع تكاليف الحج ورفع فائدة الشهادة الادخارية

وزارة التضامن
وزارة التضامن

شهدت وزارة التضامن، الأحد، عددا من الأنشطة يستعرضها الدستور فى التقرير التالي:- 

التضامن: بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات
وأعلنت وزارة التضامن رفع بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عائد الشهادات الادخارية 3 سنوات، بالإضافة إلى رفع عائد شهادة «رد الجميل» إلى 19.25% سنويا.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها، طرح شهادة جديدة لمدة عام ونصف العام بعائد تراكمي 20% ولمدة 3 سنوات بعائد 22%.
https://www.dostor.org/4360608

السبت.. بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بزيادة 25%

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، السبت المقبل، 15 أبريل.

وأكدت الوزارة زيادة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، لما يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص.

وعن شروط استمرار صرف الدعم، أشارت وزارة التضامن إلى أنه تم ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، حيث وضعت شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، وأيضًا، متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا مع مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهن بسياسات الحد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

https://www.dostor.org/4360813

آخر موعد لسداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية

وأكدت وزارة التضامن أن آخر مهلة لسداد تكلفة الحج من المختارين في القرعة الأسبوع الجاري، وذلك لإتمام الإجراءات.

وأوضحت أنه في حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

https://www.dostor.org/4360853

الحج الرئيس عبد الفتاح السيسي الزواج المبكر للفتيات التضامن الاجتماعي التعليم والصحة

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