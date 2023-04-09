الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 112 مريضًا من غير القادرين فى قافلة طبية بديرب نجم بالشرقية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضًا، وذلك في منتصف شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

واستمرارًا للدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وبدأت القافلة في الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر- عيون- أعصاب- عظام- مخ وأعصاب- سمعيات- جراحة عامه- أطفال- باطنة- مسالك".

وقال عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المرضى المستفيدين من قرى كراديس وفرغان وكفر الباشا وأبو متنا وأكوا مركز ديرب نجم، حيث تم الكشف الطبي على 112 مريضًا، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

ؤسسات المجتمع المدني أسر الأولى بالرعاية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية اجتماعية اكثر احتياجا

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