مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. مصير مريم الخشت بعد معرفة واقعة حملها

أثبت مسلسل عملة نادرة أنه قادر على المنافسة بقوة داخل الماراثون الرمضاني بعد تصاعد الأحداث وانتظارنا لما سيحدث خلال الحلقات القادمة التي تبشر بمعركة ضارية لامرأة تسعى للحصول على حقوقها وطارها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

أصبح الجميع ينتظر ماذا ستفعل نادرة التي تجسدها نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة الحلقة 18بعد علما بأن أخيها قد قتل وليس كما قال جمال سليمان الذي يجسد دور عبد الجبار أنه في المشفى في حيلة منه حتى تتنازل نادرة عن الأرض.

وكانت نادرة قد عرفت أن أخيها قد قتل بعد حيلة من شداد الذي يجسد دوره محمد لطفي حيث قام بتثبيت مسعود الذي يقوم بدوره أحمد عيد في الطريق وهدده بقتله إن لم يفعل ماذا فعلوا بشقيق نادرة فاضطر إلى الاعتراف في النهاية.

أقسمت نادرة أن تأخذ بطار أخيها بنفسها وأنها لن تتنازل عن الأرض مهما حدث، وبالطبع سيقف شداد معها في كل شىء وسيفديها بحياته.

مصير مريم الخشت بعد وقوع المحظور

وعلى الصعيد الأخر كانت هناك كارثة تنتظر إسراء التي تجسد شخصيتها مريم الخشت بعد علمها بما حدث لها داخل المكان الأثرى وأن ابنتها ليست ابنة محمد فهيم الذي يجسد دور علاء، فكيف ستتصرف إسراء في تلك الكارثة، خاصة وهى تتعرض للتهديد بعد تصويرها فيديو.

وكانت تنتظر دميانة التي تجسد دورها جومانة مراد حدث كبير وهو عرض الزواج من مسعود وطلبت منه أن تفكر في الأمر وأن يطلق زوجته ويتحدى أبوه عبد الجبار.