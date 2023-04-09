الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حالياً في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى عقده اليوم الأحد، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.