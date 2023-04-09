الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها

جريدة الدستور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حالياً في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى عقده اليوم الأحد، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. وقيمة الزيادة لجميع الدرجات

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها

بحوزتهم 14 مليون جنيه.. حبس 3 متهمين بالاتجار فى العملة بمنشأة ناصر

الليلة.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسى فى مدينة نصر

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام

وزير التموين: إجازة 3 أيام للمطاحن خلال عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى