بحوزتهم 14 مليون جنيه.. حبس 3 متهمين بالاتجار فى العملة بمنشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس ثلاثة أشخاص في اتهامهم بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهم الإجرامي كما أمرت بالتحفظ على الأموال المضبوطة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 14 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص من حصيلة الاتجار بالعملات بمنشأة ناصر.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر تمكنت من ضبط سيارتين يستقلهما صاحب محل مصوغات ذهبية بمحافظة البحر الأحمر- شريكه "تاجر ملابس"- ومقاول" وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية كالآتى "14,401,000 أربعة عشر مليونا وأربعمائة وواحد ألف جنيه- 93,100 ألف يورو"، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، حيث يقوم المتهمان الأول والثانى بتجميع العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما ويقوم المتهم الثالث بتوزيعها فى القاهرة على معارفه من راغبى الحصول عليها مقابل مكسب مادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.