حبس المتهمين بقتل سائق فى القليوبية

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية حبس المتهمين بقتل سائق وإلقاء جثته بمنطقة الدائري على أحد المحاور المرورية بمنطقة شبرا الخيمة بقصد السرقة بعد أن استدرجاه من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه ضحية الغدر وشهيد لقمة العيش وتسليمها لأهله بمحل إقامته بالقاهرة.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية حول الواقعة وقالا إنهما ارتكبا الواقعة بقصد السرقة، حيث اتصل أحدهما بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما من القاهرة إلى شبرا الخيمة وعندما وصل المجني عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما إلى أحد المحاور المرورية بشبرا الخيمة وقبل وصولهما أجبراه على التوجه لمحل العثور على الجثة في دائرة مركز قليوب أسفل محور مروري على الدائري وأطلق أحدهما عليه عيارا ناريا كان بحوزته فأودى بحياته.

وأضاف المتهمان أنهما ألقيا جثته من السيارة واستوليا على متعلقاته ولاذا بالهرب وأرشدا عن المسروقات وهي عبارة عن الهاتف المستولى عليه ومفتاح سيارة المجني عليه وسلاح أبيض وفرد خرطوش محلي وطلقتين و3 هواتف محمولة وتم العثور على السيارة ملقاة في منطقة قسم ثان شبرا الخيمة.

توصلت التحريات إلى أن المجني عليه سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقيم بالقاهرة ولقي مصرعه نتيجة عيار ناري وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين وراء الواقعة وأن المجني عليه يدعى "محمد. ع"، 28 سنة، سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وصرحت بدفن جثة المجني عليه.