الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات مالية ومواد مخدرة.. شاب يطعن والدته أثناء تحضيرها إفطار رمضان

شاب يطعن والدته
شاب يطعن والدته

سدد شاب عدة طعنات بسكين لوالدته أثناء وجودها في المطبخ لتحضير إفطار رمضان، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة البساتين. 

وأثبتت التحقيقات تناول الابن جرعة من المواد المخدرة، مما تسبب في فقدانه للوعي لينهال بالضربات على والدته حتى فارقت الحياة وسط بركة من الدماء بعد نشوب خلافات بينهما.

ولقيت الضحية “سلوي سيد حافظ -٥٩ سنة ” مصرعها عقب حادث الطعن، وتم نقلها للمشرحة، بعد تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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