الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر في الصحف الدولية| معارض العالم تُبرز الحضارة الفرعونية ومصر تتصدر قوائم السياحة في الإمارات

مصر في الصحف الدولية
مصر في الصحف الدولية

سلّطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على إقامة متاحف العالم معارض لإبراز روعة الحضارة الفرعونية من فرنسا إلى الولايات المتحدة، من خلال عرض نسخ أصلية أو نسخ طبق الأصل للتحف الجديدة خلال عام 2023.

كما تحدثت الصحف عن دورات تدريبية في علوم المصريات تقيمها جامعة برشلونة في إسبانيا للتعرف أكثر على ثقافة مصر القديمة والحياة اليومية للفراعنة، بالإضافة إلى تصدر مصر قوائم شركات السفر الإماراتية لقضاء عطلات عيد الفطر القصيرة المتميزة.

إسبانيا تعلن عن دورات تدريبية للتعرف أكثر على ثقافة مصر القديمة

أفاد موقع "إيست أفريكا نيوز بوست" الدولي، بأن جامعة برشلونة الإسبانية تستعد لعقد دورات تدريبية متعلقة بعلم المصريات للتعرف على الثقافة المصرية والثقافات القديمة من خلال دورة "علمني عن العلم"

وأوضح الموقع، أن الدورة مخصصة لكل شخص شغوف بالتاريخ والثقافة المصرية ويتطلع إلى معرفة المزيد، فالدورة تُخبر المنضمين عن هذه الثقافة القديمة المثيرة للاهتمام، والتي لا تزال تثير الإعجاب والإعجاب عبر تاريخ البشرية..لقراءة المزيد.

متاحف العالم تبرز ثقافة مصر القديمة بسلسلة معارض كبرى في 2023

رصد موقع "ذا باست" البريطاني، سلسلة المعارض الدولية التي تقام خلال العام الحالي، وتُبرز أهمية حضارة مصر القديمة، من خلال عرض التحف الفرعونية للجمهور سواء كانت القطع الأصلية أو نسخة طبق الأصل.

ووفقًا للموقع، فإن المتحف البريطاني يقيم معرض تجوال يضم 120 قطعة أثرية فرعونية من المتحف، يستكشف مُثُل ورمزية وأيديولوجية الملكية المصرية، وحقائق الحياة في مصر القديمة، المعرض تنظمه مؤسسة كايكسا بالتعاون مع المتحف البريطاني، ويستمر في العمل حتى 23 يوليو المقبل..لقراءة المزيد.

في عيد الفطر.. مصر على رأس قائمة أفضل الوجهات السياحية في الإمارات

أفادت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية بنسختها الإنجليزية، أن ثمة 10 عطلات يمكن للإماراتيين التوجه إليها في عيد الفطر لقضاء إجازة مختلفة وقصيرة وعلى رأسها مصر، وفقًا لما ذكرته شركة فلاي دبي للسفر والطيران الإماراتية.

وتابعت أنه بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك، من المتوقع أن يصادف اليوم الأول من عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل حيث يستمتع معظم الإماراتيين بعطلة نهاية الأسبوع لمدة أربعة أيام تبدأ في اليوم السابق..لقراءة المزيد.

مصر متاحف العالم الحضارة الفرعونية الإمارات سياحة

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