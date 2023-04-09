السكة الحديد والمنصورة يتبادلان البيانات على خلفية إلغاء المباراة الودية بينهما

تبادل ناديا السكة الحديد والمنصورة إصدار البيانات الرسمية على خلفية إلغاء المباراة الودية بين الفريقين التي كان مقرر إقامتها اليوم.

وتسبب بيان تم نشره في الصفحة الرسمية لنادي السكة الحديد في الأزمة، حيث ذكر الخبر أن من أسباب عدم إقامة المباراة هو عدم رغبة الدكتور سيد عيسى المدير الرياضي لنادي السكة الحديد في استقبال العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة.

نادي السكة الحديد أصدر بيانا أكد أن هذا البيان مدسوس ولا أساس له من الصحة وأن مجلس إدارة النادي لم يصدر هذا البيان ولا علاقة له به من قريب أو بعيد كما يؤكد على الاحترام الكامل من جانب إدارة نادي السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي وكافة الأندية المصرية الأخرى.

وأشار بيان النادي إلى أنه فور علم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بهذه الواقعة قرر حل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بالنادي، مؤكدا احترامه الكامل للعلاقة الوطيدة بين نادي السكة الحديد وكافة الأندية المصرية الأخرى خاصة نادي المنصورة الرياضي الذي يمثل شعب الدقهلية الكريم والذي يفتخر بأنه أحد أبنائه.

كما أكد البيان أن نادي السكة الحديد ليس له علاقة بأي خلاف بين الأستاذ سيد عيسى والعميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة أو أي من الأندية الرياضية الأخرى حيث تؤكد إدارة النادي مرة أخرى الاحترام التام من نادي السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي وجماهيره العريضة وكافة الأندية المصرية.

كما أصدرت الصفحة الرسمية لنادي المنصورة بيانا ردا على بيان نادي السكة الحديد وجاء في البيان أن مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني يتعامل مع مؤسسات وليس مع أشخاص وأن المجلس حريص كل الحرص على الابتعاد عن أي مهاترات تؤثر على علاقات الود مع الأندية الأخرى حفاظا على تاريخ النادي الذي يمتد لأكثر من 90 عاما ظهر خلاله عددا من الرموز الإدارية والنجوم الذين صنعوا شعبية النادي في كل المحافظات مع التمثيل الدولي في كل المنتخبات الوطنية.

ووجه مجلس إدارة المنصورة الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات على مشاعره تجاه نادي المنصورة كما نتشرف بأنه من أبناء الدقهلية العظماء.