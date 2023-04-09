الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع ربط المبانى الحكومية خلال 2023

الاتصالات
الاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع  الشركة المصرية للاتصالات، إنه يجري الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع ربط المباني الحكومية بشبكة  الفايبر “الألياف الضوئية” وفق خطة وزارة الاتصالات لربط 33 ألف مبنى حكومي باستثمارات تصل 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري2023.

وجرى الانتهاء بالفعل من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل نحو 18 الف مبني حتي الان بشبكة الفايبر"الالياف الضوئية" اتصالات حديثة بتكنولوجيا  FTTB ، خلال المرحلتن الاولي والثانية، وفقًا للجدول الزمني خلال وقت قياسي في ظل التحديات المتعلقة بانتشار الجهات على مستوى الجمهورية ووقوعها داخل نطاقات سكنية.

وأوضحت وزارة الاتصالات  أن المرحلة الأولى والثانية اشتملت على توصيل كامل الجهات الحكومية بـ 6 محافظات (بورسعيد، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء)، وكذا ربط الجهات المقدمة لخمس خدمات حيوية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية وهي (التموين، والتوثيق، والمرور، ونيابة المرور، والنيابة العامة).

وسبق أن وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية ‏للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول ‏الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا ‏للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى ‏الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية. ‏

 

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