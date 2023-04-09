الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفريغ 5200 طن إيثلين وشحن 5 آلاف صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانٍ صادر اليوم، أن رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SC MERCURY القادمة من أمريكا وذلك لتفريغ 5200 طن من مادة الإيثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال، تعتبر هذه السفينة السادسة التى تتراكى على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره ليكون جاهزا لاستقبال السفن العملاقة. وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية.

وذكر البيان أن الميناء استقبلت السفينة ALATEPE القادمة من رومانيا وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن الى إيطاليا.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين  تمهيدا لبدء عمليات الشحن  والتفريغ  على الأرصفة.

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