مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. موعد عرضها من هنا

ينتظر محبي الفنانة نيللي كريم ومتابعي مسلسل عملة نادرة الحلقة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك 2023، حيث يعرض مسلسل عملة نادرة عبر قناة سي بي سي، وتبرز أحداث المسلسل ما يعانيه أهالي الصعيد، وخاصة النساء.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

هناك بعض العادات والتقاليد التي يتبعها أهالي الصعيد وأبرزها حرمان المرأة من ميراثها، كون المرأة الصعيدية لا تورث، وذلك ما تحاول تقديمه الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل عملة نادرة وبشخصية "نادرة".

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد عرض مسلسل عملة نادرة لاستكمال متابعة بقية الأحداث:

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

يمكنك متابعة مسلسل عملة نادرة الحلقة 18 اليوم الأحد في تمام الساعة 7.30 مساءً على قناة سي بي سي cbc، ويعرض مسلسل عملة نادرة مرة أخرى في الإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء على نفس القناة، كما يمكن مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة CBC دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، ويعرض مسلسل عملة نادرة أيضًا عبر منصة واتش آت.

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فريق عمل مسلسل عملة نادرة:

مسلسل عملة نادرة يقدمه عدد كبير من نجوم الفن، من بطولة الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

والعمل الدرامي عملة نادرة من تصوير أحمد فهيم، ومهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.