الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. موعد عرضها من هنا

نيللي كريم
نيللي كريم

ينتظر محبي الفنانة نيللي كريم ومتابعي مسلسل عملة نادرة الحلقة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك 2023، حيث يعرض مسلسل عملة نادرة عبر قناة سي بي سي، وتبرز أحداث المسلسل ما يعانيه أهالي الصعيد، وخاصة النساء.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

هناك بعض العادات والتقاليد التي يتبعها أهالي الصعيد وأبرزها حرمان المرأة من ميراثها، كون المرأة الصعيدية لا تورث، وذلك ما تحاول تقديمه الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل عملة نادرة وبشخصية "نادرة".

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد عرض مسلسل عملة نادرة لاستكمال متابعة بقية الأحداث:

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

يمكنك متابعة مسلسل عملة نادرة الحلقة 18 اليوم الأحد في تمام الساعة 7.30 مساءً على قناة سي بي سي cbc، ويعرض مسلسل عملة نادرة مرة أخرى في الإعادة في تمام الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء على نفس القناة، كما يمكن مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة CBC دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء، ويعرض مسلسل عملة نادرة أيضًا عبر منصة واتش آت.

اقرأ أيضاً

التفاصيل الكاملة لـ مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 لـ نيللى كريم

فريق عمل مسلسل عملة نادرة:

مسلسل عملة نادرة يقدمه عدد كبير من نجوم الفن، من بطولة الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

والعمل الدرامي عملة نادرة من تصوير أحمد فهيم، ومهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

التفاصيل الكاملة لـ مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 لـ نيللى كريم

كشف خدع الدجالين.. أبرز ما يقدمه "عملة نادرة" بحلقاته

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 18 الحلقة 18 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة الثامنة عشر

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أيمن مصطفى: "حياة كريمة" من أهم التجارب فى حياتى.. واتحدينا الوقت لتصوير الموسم الجديد

فحص 662 مواطنًا خلال قافلة سكانية شاملة بحوش عيسى فى البحيرة

رئيس شعبة الدواجن لـ"الدستور": لا ارتفاع بالأسعار.. ولدينا فائض

كنائس الوادى الجديد تحتفل بأحد السعف وبداية أسبوع الآلام

شيخ الأزهر: الجور على الزوجة جريمة تفوق إثم الزنا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية