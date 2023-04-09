سلامة الغذاء: حملات مكثفة على مصانع الأغذية والمجازر لضمان جودة الغذاء

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 93 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الأول لشهر أبريل 4 مصانع، كما استوفت 3 مصانع لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجار إدراجها للقائمة البيضاء.

وأوضح تقرير رسمي أصدرته هيئة سلامة الغذاء أن الإدارة العامة للأغذية الخاصة سجلت 40 منتج أغذية خاصة، وتم إصدار 4 شهادات بيع حر لدول الكويت، الإمارات والسودان خلال الأسبوع الماضي، وفقا للضوابط المعتمدة من الهيئة اعتمادا على معايير الجودة.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للإدارة العامة للمجازر فقد قامت الإدارة بـ11 زيارة فحص، بواقع 3 زيارات معلنة ، و 8 زيارات غير معلنة، بينما شملت أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، القيام بعددــ 52 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وأوضحت سلامة الغذاء" ، إن عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي بلغت 6 فروع ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1233 فرع لعدد 45 سلسة تجارية، مشيرة إلي إنه تم القيام بحصر عدد 40 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة وذلك بمحافظات الإسكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، وشمال سيناء.

ولفتت الهيئة إلي إنه تم تحديث القائمة البيضاء بعد إستيفاء عدد ( 2 ) موقع تخزين الأقماح لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضمن أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، ليصل عدد المواقع المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى ( 3 ) مواقع، وقامت الإدارة بعمل 11 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز ، بالإضافة إلى تسجيل 2 مضرب أرز .

وأضاف تقرير هيئة سلامة الغذاء إلي أن إدارة وحدات الطعام المتنقلة قامت بعمل 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل عدد 3 وحدات طعام متنقلة،وقد استوفت 5 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء، مشيرا إلي أنه بالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 5170 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية ، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1883 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن.