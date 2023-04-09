تعرف على مصنع "فليكس" أحد الاستثمارات الهندية في مصر (إنفوجراف)

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، إزاحة الستار لوضع حجر الأساس لمشروع مصنع فليكس- مصر الهندي، والمتخصص في إنتاج البولي إيثيلين (PET)، في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار أمريكي.

ويقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهريًا، يتم تنفيذه على مرحلتين على مدار العامين المقبلين على أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024 وتوفير فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة، وتنفذ المرحلة الثانية في منتصف 2025.

وتم التدشين بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية ودكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية ومسئولي الشركة الهندية وممثلي السفارة الهندية في مصر.

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