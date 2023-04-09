برلمانية: الرئيس السيسي لديه رغبة صادقة في إنجاح منظومة التعليم

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإفطار مع المواطنين بحي الأسمرات، في حفل إفطار الأسرة، له دلالات إيجابية مهمة، ويعد بمثابة رسالة إلى العالم بأن مصر كما قادت التنوير ووحدها الملك مينا في فجر التاريخ، فإنها ستظل وحدة صلبة، برئيسها الإنسان ومواطنيها الشرفاء جنبًا إلى جنب يتشاركون مناسباتهم ولقمتهم، لافرق بينهم، عازمين على الوصول بوطنهم إلى بر الأمان.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ "الدستور" إلى أن تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو العديد من الملفات ومنها التعليم، يأتي تأكيدًا لرغبة الرئيس الحقيقية في تحقيق نهضة شاملة في كل الملفات وخاصة التعليم باعتباره قاطرة التنمية وبداية لأي نجاح في أي مجال، فتقدم الأمم مرهون بتوفير تعليم جيد يقدم أجيال واعية وقادرة على مواجهة متطلبات العصر الحديث.

ونوهت البيومي، بإشارة الرئيس السيسي، إلى أنه هناك أكثر من 5 شائعات يتم تداولها يوميًا ويقوم مجلس الوزراء بالرد عليها، من بينها جهود الدولة فيما يخص إصلاح التعليم والصحة والإصلاح الإداري للدولة، ومن بين الشائعات التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة حول ملف إصلاح التعليم، أكد الرئيس أن الحكومة والدولة المصرية لن تضر بأبنائها، مطالبًا أولياء الأمور بالتكاتف ومساعدة الدولة لإنجاح المنظومة الجديدة للتعليم.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بالاستجابة لتوصيات الرئيس ودعم منظومة تطوير التعليم وعدم استعجال النتائج، مؤكدة أن الدولة ماضية في طريقها نحو إصلاح منظومة تطوير التعليم.