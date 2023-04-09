الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: اهتمام أوروبي باستيراد الغاز الطبيعي من مصر

الغاز
الغاز

كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الدول الأوروبية اهتمت في الوقت الحالي باستيراد الغاز الطبيعي المسال المصري كأحد أهم الروافد القريبة من السوق الأوروبية.

وأضاف "يوسف" لـ"الدستور"، أنه يجب العمل على تعظيم صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر محطتيّ الإسالة بدمياط وادكو.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التوسع في مد شرايين الغاز الطبيعي الذي شهدته السنوات الأخيرة والتيسير على المواطنين من خلال مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات وبدون مقدم فى المناطق التي يدخلها المشروع لأول مرة، كان له أكبر الأثر في زيادة أعداد المستفيدين بهذه الخدمة الحضارية وحقق توسعًا ملحوظًا سواء في النطاق العمرانى العريق بما يتميز به من كثافات سكانية أو فى المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك له عائد كبير سواء بتوفير مصدر مستدام للوقود أو بتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التي تدعم ما يتم استيراده من البوتاجاز والذي كان سيتزايد لولا ما تحقق من توسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

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