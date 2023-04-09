لم يكن المسيح من هواة العشوائية، كان مرتبًا لدرجات قصوى، أحكامه هي الأبعد عن الفحص فعليًا، فكان كلما ينتقل من موضع لآخر، يصطاد في طريقه مجموعة من الخطاة ليخلصهم، في طريق ما التقى المرأة السامرية فانتشلها من اليأس والغرق في الخطية، لتصبح كارزة..

في طريق آخر خلق عينين لرجل ولد بدون تجويف للعين من الأساس، في طريق آخر شفى قعيدًا مُخلعًا منذ 38 عامًا.. أمور قد نعتقد نحن أنها كانت مصادفات، لكن الأمر لم يكن كذلك في حقيقته.. فهذا المسيح الذي كان يجول يصنع خيرًا، الذي لم يقصف قصبة مرضوضة ولم يُطفئ فتيلة مُدخنة.. يعلم جيدًا من أين يجب أن يمر، ومن يجب أن يلتقي، ولمَ، وما أثر ذلك اللقاء..

اليوم نحتفل بمرور المسيح بطريق طويل جال فيه يصنع الخير مُجددًا حتى بلغ أورشليم، تلك المدينة الأقدم بين مُدن العالم، نُحيي الذكرى بحمل سعف النخيل، وأغصان الزيتون، وألحان الكنيسة، و… فقط؟!

هُناك أورشليم أخرى يجب أن يدخلها المسيح، فافتح الطرق المؤدية إليها، قم مهد الشوارع وافرشها بورود التوبة، المسيح له اليوم أن يدخل إلى قلبك، هُناك سيصنع الخير، سيشعل كل فتيلة مُدخنة، وسيجبر كل قصبة مرضوضة، سيُبدل كل حال، سيسكن آلامًا، وسيعطي خبرات في التعامل مع مكدرات الكوكب اليومية بل اللحظية، سيعطي بصيرة لما كنت تتعامى عنه، وسيعطيك القوة لتتغافل عما يجب تغافله..

هُناك مدن أخرى يجب على المسيح أن يزورها، وهي قلوب الآخرين.. ألن تعينه على ذلك؟ ألن تعمل معه في كرمه الخاص؟ ألن تكن في خضوع الآتان والجحش اللذين خضعا فنالا شرف حمل المسيح ومعاونته على دخول أورشليم؟ ألن تحمله في داخلك مُقدمًا إياه للآخرين؟ أعلمك أن من قال قديمًا إنه مُحتاج للجحش حتى يدخل أورشليم.. هو محتاج إليك الآن أن يدخل قلوب الآخرين..

ألن يمر المسيح من هُنا؟ ألن يمر بين روسيا وأوكرانيا فيهدئ العواصف بينهما ويُبكم رياح الحرب؟ ألن يمر في فلسطين ولبنان والعراق وليبيا؟ ألن يصنع وحدة بين البشر؟ ألن يمر من هنا فيشفي المرضى ويطهر الأنفس؟ حتمًا يريد، فهو الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.. حتمًا يشتهى ذلك وأكثر منه كما اشتهى أن ياكل الفصح مع تلاميذه.. لكنه ينتظر من يسمح له بالمرور.. علينا أن نسمح له بالمرور.. علينا أن نكون مستحقين لذلك المرور بالاتضاع، بالتوبة، بالحب، بالغفران، بالتسامح، بالوداعة بأمور عدة علينا أن نحياها.