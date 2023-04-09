الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك مرفوضة، وستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.

وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسئولية ما ستئول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات، مؤكدًا أن تحدي الاحتلال لأبناء شعبنا لن يثني من عزيمته، وسيبقى صامدًا مدافعًا عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن، وأن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وكل الإجراءات الإسرائيلية والدعم الأمريكي لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار.

وأضاف أبوردينة، أن الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرها نحو الهاوية.