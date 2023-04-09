الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء يعلن أهم 10 سلع ارتفعت صادراتها مطلع 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها، وذلك رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات 3.85 مليار دولار خلال يناير 2023 مقابل 4.15 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.
وجاءت صادرات الغاز الطبيعى فى المرتبة الأولى والتى بلغت قيمتها 885.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 844.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.

بلغت قيمة الصادرات من فواكه 206.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 188.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 9.6%.

كما بلغت قيمة الصادرات من أسمدة 203.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 165.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.

ارتفعت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة لـ  96.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 68.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 39.9%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد لـ 60.9 مليون دولار خلال يناير 2023 مقابل 19.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 205.9%.

سجلت قيمة الصادرات من بطاطس 27.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 20.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 31.5%.

بلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 22.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 14.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 51.7%.
ارتفعت قيمة الصادرات من بصل طازج لـ 18.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 208.5%.

شهدت قيمة الصادرات من مصنوعات من لدائن ارتفاعًا لـ 17.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 17 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.

بلغت قيمة الصادرات من صودا كاوية 15.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 9.5 مليون دولار خلال يناير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 65.3%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء صادرات صادرات الغاز الطبيعي قيمـة الصادرات

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