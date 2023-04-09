انتشال جثة شاب غرق فى النيل بالبدرشين.. والتحريات: لا شبهة جنائية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأحد، جثة غريق في مياه نهر النيل بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

تعرض شاب للغرق بنهر النيل في البدرشين وتم انتشال جثته وتحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.