6 مشاكل صحية يجب على النساء الانتباه لها في عام 2023

تواجه النساء العديد من المشكلات الصحية ولكن تميل إلى إهمالها بسبب المسؤوليات المهنية والحياة الشخصية ، ولكن من المهم معرفة العديد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تمنح النساء أوقاتًا صعبة وتسرق راحة البال، ومعرفة المزيد عن هذه الأمراض والحالات والبحث عن نصائح لعيش حياة صحية من خلال الالتزام بالنصائح الوقائية التي يقدمها خبراء اللياقة البدنية.

وفقًا موقع “الديلي ميل” البريطاني كشفت الدكتورة سونيتا دوب، أخصائية الأشعة، عن المشكلات الصحية التي يجب أن تكون على دراية بها في عام 2023 ونصائح لمنعها.

1. سرطان عنق الرحم: يظهر بشكل شائع عند النساء ويسبب نموًا غير طبيعي للخلايا يمكن أن يغزو وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. يتم تشخيص سرطان عنق الرحم عن طريق فحص الحوض والخزعة واختبار عنق الرحم والأشعة السينية. للوقاية منه ، خذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، واذهب للفحص المنتظم، وتجنب التدخين، واتبع ممارسات الجنس الآمن.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية: تحدث بشكل شائع عند النساء وغالبًا ما يهملنها، يجب معالجة الأعراض مثل ضيق التنفس والغثيان والإرهاق دون أي تأخير، إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في عائلتك، فحاول إجراء فحوصات القلب بانتظام ، وتناول الطعام جيدًا، وحافظ على الوزن الأمثل، وابتعد عن الإجهاد، ومارس الرياضة يوميًا.

3. مرض السكري: إذا تركت دون علاج يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ونوبات قلبية وحتى مشاكل في المرارة، حاول مراقبة مستويات السكر في الدم من وقت لآخر، وتناول الأطعمة المغذية وتجنب الوجبات السريعة وفقدان الوزن وممارسة أي نشاط بدني من اختيارك.

4. فقر الدم: يظهر عندما يفتقر الدم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين. لتجنب هذه الحالة، تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين سي.تناول الفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الخضراء والفواكه المجففة، يوجد فيتامين ج في الفواكه والبابايا والفلفل والسبانخ بينما يوجد حمض الفوليك في الحبوب والأوراق الخضراء والبيض والفول السوداني والبذور.

5. الاكتئاب والقلق منتشران بشكل كبير بين النساء، الأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة تساعد في الحفاظ على خلايا الدماغ، حاول اختيار الفواكه والخضروات الملونة، تناول التوت والمكسرات والبذور والبقوليات والبقول والعدس والحبوب الكاملة والسلمون والسردين، حاول طلب المشورة عند الاقتضاء.

6. سرطان الثدي: يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات والمراضة لدى النساء، يحدث ذلك عندما تنمو الخلايا في الثدي وتستمر في التكاثر، مما يؤدي إلى حدوث أورام، من الضروري اختيار التصوير بالموجات فوق الصوتية المنتظمة وتصوير الثدي بالأشعة السينية وإجراء الفحص الذاتي للثدي وفقًا لنصيحة الطبيب للوقاية من سرطان الثدي.