الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تساعد طفلك على التعامل مع الضغط الأكاديمي وتجنب الإرهاق؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يمكن أن يمثل الضغط الأكاديمي والإرهاق تحديات كبيرة للأبناء الذين في المراحل الأولى من التعليم  ومن الضروري للآباء دعمهم في إدارة هذه التحديات، ومساعدتهم  على إيجاد التوازن وإدارة عبء العمل بشكل فعال، وتنمية عقلية إيجابية تعزز التعلم والنمو.

دعنا نستكشف بعض النصائح العملية للآباء لدعم أطفالهم في إدارة الضغط الأكاديمي وتجنب الإرهاق. 

كيف يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم في إدارة الإجهاد الأكاديمي:

“ينجم الضغط الأكاديمي عن مجموعة من المطالب الأكاديمية التي تتجاوز الموارد التكيفية للفرد، فالضغط الأكاديمي من الآباء والمعلمين، وكذلك الأطفال الذين يهتمون بوظائفهم ومستقبلهم، يؤدي إلى الإجهاد والاكتئاب والإرهاق عندما غير قادرين على التعامل مع الموقف أو تلبية احتياجاتهم، تشمل أعراض الضغط الأكاديمي حالة من الإنذار وإطلاق الأدرينالين - المقاومة قصيرة المدى كآلية للتكيف، والإرهاق، إلى جانب التهيج ، والتوتر العضلي، وصعوبة التركيز، وعدم كفاية النوم في الليل، ضعف الشهية، وانخفاض المناعة، ومجموعة متنوعة من ردود الفعل الفسيولوجية مثل الصداع وزيادة معدل ضربات القلب”.

عندما يفشل الأطفال لتلبية المعايير المتوقعة، يتم اتهامهم بأنهم بطيئون أو مملين، مما يخلق إحساسًا بالدونية لدى المراهقين ويمكن أن يؤدي إلى تدفقات هائلة في شكل اضطرابات نفسية، والاكتئاب  والتوتر، والإرهاق الأكاديمي، الإرهاق الأكاديمي هو متلازمة الإرهاق العاطفي والتشاؤم وهو أمر شائع بين الطلاب الذين "يعملون مع الناس".

لذا يجب على الآباء والمعلمين التعرف على هذه الظروف ومراقبتها لدى أطفالهم ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب العوامل المقلقة والمثبطة للآمال، يجب على الآباء والمعلمين أيضًا التخلي عن الأفكار القديمة والقديمة والتقليدية حول التعليم والوظائف وتزويد أطفالهم بفرص جديدة للنمو، كما يجب أن يكون الأطفال متحمسين لمتابعة شغفهم والعمل الجاد لتحقيق أهدافهم في أي مجال يختارونه.

والأهم من ذلك، هناك حاجة إلى احتياطات وقائية شخصية وتنظيمية للتخلص من الأعراض النفسية والجسدية للضغط الأكاديمي والإرهاق. وتشمل هذه: إدراك سلوكيات الطفل وعواطفه، بناء الثقة مع الأطفال، تشجيع التعبير عن المشاعر، تشجيع الصداقات الصحية والمتنوعة، تشجيع النشاط البدني والتغذية الجيدة والراحة وتقديم الدعم الإداري اللازم.

تساعد طفلك على التعامل الضغط الأكاديمي وتجنب الإرهاق لمساعدة طفلك على الازدهار الضغط الأكاديمي والإرهاق الضغط الأكاديمي

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