الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عجوز صدمها قطار بسوهاج

مصرع عجوز
مصرع عجوز

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام أحد القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، في سوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج من سائق القطار الروسي "أسوان- القاهرة"، بأنه أثناء مروره من مزلقان بلصفورة دائرة المركز، شاهد إحدى السيدات تعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، فأطلق آلة التنبيه عدة مرات ولم تستجب، واصطدم بها وتوفيت.

تم عمل المعاينة اللازمة، وتم التعرف على الجثة، وتبين أنها تدعى لواحظ "ع.ا" 75 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

القطارات السكة الحديد عبور المشأة

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