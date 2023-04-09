بعد قليل.. انعقاد الجمعية العمومية لشركة ابسكو لاعتماد نتائج أعمال 2022

تنعقد بعد قليل، الجمعية العمومية لشركة ابسكو، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، والثروة المعدنية، وبحضور الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، و المحاسب أشرف عبد الله مستشار الوزير للشئون المالية، والمهندس أيمن عمارة نائب الهيئة للتخطيط وعدد من قيادات قطاع البترول، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين لأعمال الجمعية.

ومن المقرر ان يستعرض المحاسب احمد شحاته رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي 2022.

كانت قد حققت الشركة صافي ربح بلغ 122 مليون جنيه مقابل 112 مليون جنيه، لعام 2021، بنسبة زيادة قدرها 9.4% وقفزت الإيرادات بنسبة تطور قدرها 16% عن العام السابق، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 4.9 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه.