الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: الزيارات المتبادلة بين مصر والسودان مرحلة جديدة من العلاقات

التبادل التجاري
التبادل التجاري

قال الكاتب الصحفي محمد إدريس، إن الزيارات المتبادلة بين مصر والسودان تمثل مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وقال إدريس، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية من السودان، إنه من المهم تطوير مستقبل العلاقات وحجم التبادل التجاري والمنافع المتبادلة والمشروعات الاستراتيجية بين البلدين، كما تمتاز العلاقات الاقتصادية بينهما بالقوة والاستدامة، وتجمعهما اتفاقيات اقتصادية مشتركة، منها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، واتفاقية التجارة الحرة العربية.

وعن تطور العلاقة بين مصر والسودان أوضح أن هناك مواقف ممتدة ومستمرة من مصر في استضافة السودانيين وتقديم خدمات العلاج والتعليم وإيجاد حلول سياسية للأزمة الآن، حيث طرحت المبادرة السودانية للحوار السوداني السوداني برعاية مصرية قبل شهور وكانت نقطة تحول كبيرة في مسار الأزمة.

مصر والسودان السودان مصر

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