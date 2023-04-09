أحمد مصطفى يكشف تفاصيل أطول مائدة إفطار جماعى بالشيخ زايد

ينظم جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد مصطفى، رئيس الجهاز، أطوال مائدة إفطار جماعي، ويطلق مبادرة "جارك هو دارك" لإفطار 750 أسرة بمعدل 3000 فرد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بمدينة الشيخ زايد.

جهاز الشيخ زايد يطلق مبادرة جارك هو دارك لإفطار 750 أسرة

وأعلن المهندس أحمد مصطفى، أنه ستقال أطول مائدة إفطار جماعي تحت شعار “جارك هو دارك” اعتبارًا من غدٍ الإثنين الموافق 10 أبريل 2022 والموافق 19 رمضان 1444 هجريا بشارع الشباب بالحي 13 بالشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن مبادرة إفطار جارك هو دارك تهدف إلى تجمع أبناء المدينة في هذا الشهر الفضيل، كما تساعد على زيادة الوعي المجتمعي لسكان المدينة وتعزز من هوايتها باعتبارها مدينة شابة يتعاون فيها الجميع ليرتقي دأئما ليصبح المجتمع والبيئة التي يرغب فيها المجتمع في العمل والسكن بها.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات بين المجتمع المدني بالمدينة في العديد من المجالات المختلفة، مما يخلق فرص عمل خاصة للشباب ليشعر الجميع بالتقارب الذي يولد الإحساس بالأمان لوجودهم في مجتمع وبيئة صحية مترابطة.

وأردف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه سيتم استقبال المواطنين المسجلين لمشاركة أطول مائدة إفطار جماعي بالشيخ زايد لمكان الاحتفال وتنظيم الدخول سيكون من وقت العصر الجلوس بأولوية الحضور وسيتم غلق البوابات بمجرد اكتمال الأعداد.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أن حفل الإفطار الجماعي للمبادرة يتضمن تقديم العديد الفقرات المسرحية والندوات الدينية بحضور شيخ وعالم أزهري جليل والمنشد في فقرة إنشاد ديني مميزة وفقرات ترفيهية للأطفال الصغار ومفاجآت وهدايا مجانية عديدة من رعاة الحفل للحضور من مواطنين من سكان المدينو