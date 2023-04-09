الداخلية يسعى لمواصة نتائجه الإيجابية على حساب سموحة المتراجع

يستضيف سموحة فريق الداخلية في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية في الاسبوع الرابع والعشرين للدوري الممتاز .

سموحة بقيادة أحمد سامي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من ستة انتصارات و10 تعادلات و7 هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على حرس الحدود والمقاولون والتعادل مع أسوان والهزيمة أمام الإسماعيلي لكنه لم يحقق الفوز في أخر مباراتين ولذلك يسعى للعودة للإنتصارات والوصول للنقطة 31.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: الهانى سليمان وعمر صلاح وبركات حجاج وأحمد عبد الحكم وأحمد جمال وأحمد شوشة ومحمد مغربي وصديق أوجولا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وماليك بوعيو وحسين فيصل ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر ليادي ومصطفى ميسي وحسام حسن وبنجامين بواتينج.

وشهدت القائمة عودة حسام حسسن وشريف رضا ودوكو دودو بينما يغيب محمد نادي واليا سيلا.

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة مع وحقق الفريق أربعة انتصارات وتعادل 9 مرات وخسر 9 مباريات ويملك ثاني أضعف هجوم في الدوري برصيد 18 هدفا بالتساوي مع الإسماعيلي ودخل مرماه 27 هدفا ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على غزل المحلة والتعادل مع الأهلي وفاركو ويسعى الفر يق لمواصلة نتائجه الإيجابية لتدعيم موقفه في صراع الهروب من شبح الهبوط وقام علاء عبد العال بتجهيز لاعببيه فنيا وبدنيا للعودة بنتيجة إيجابية.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده أسامة عبد اللطيف ومحمد أبورحاب ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو .