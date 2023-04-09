اليوم.. غلق شارع السودان كليًا لاستكمال إنشاءات مطلع محور أحمد عرابى

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق شارع السودان كليًا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية في الاتجاه القادم من أرض اللواء، وذلك لمدة (يومين) ابتداءً من الأحد الموافق 9-4-2023، وحتى صباح الإثنين الموافق 10-4-2023، على أن تكون الأعمال من السـاعة 12 صباحًا حتى الســاعة 7 صباحًا فقط طوال فترة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار استكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابي الجديد فى الاتجاه القادم من شارع المطار والمؤدى إلى شارع أحمد عرابي- ميدان سفنكس، التي تشمل رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالمطلع المشار إليه تحديدًا أعلى شارع السودان.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة والتنسيق مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات للانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة.