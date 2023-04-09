الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 9 أبريل 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 9 أبريل 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، وإثبات نفسك وكفاءتك في ما تقدم عليه. 

عاطفيا: لا تضغط على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك ويرتد إيجابا على العلاقة.

صحيا: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيا: قد تتعرض لضغوط من قبل زملاء أو من بعض المسئولين أو الإداريين، هذا بالإضافة إلى المزاج المتقلب والانفعال السائد.

عاطفيا: تشعر ببعض القلق والانزعاج، ليس بسبب الحبيب، بل بسبب الهواجس المهنية الضاغطة التي توتر أجواءك العاطفية.

صحيا: تكون مزاجيا ومتقلبا هذا اليوم، امنح نفسك قسطا من الراحة التي تستحقها بعد التعب المضني.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنيا: تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلما يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة.

عاطفيا: تتعرف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقا إلى علاقة ودية وتكون نسبة النجاح عالية جدا.

صحيا: تتمتع بصحة جيدا نادرا ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جدا لك.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيا: يتحدث هذا اليوم عن تسوية في قضية شائكة كانت تشغل بلك وتشوش أفكارك، فتستعيد على أثرها ثقتك بالنفس وقدرتك على المواجهة.

عاطفيا: تلمس ارتياحا ودعما من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية، فتزداد تعلقا بالشريك وتبرهن له ذلك.

صحيا: بسبب تنظيم أوقاتك تظل هادئا ومرتاحا ما ينعكس إيجابا على محيطك ونفسيتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيا: كن أكثر تعقلا مع الزملاء، خصوصا أن أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها، وتصل أصداؤها إلى المسئولين عنك.

عاطفيا: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل لا تستحق أن تعيرها الاهتمام.

صحيا: قم بالفحوص الضرورية خصوصا البول للتأكد من صحة الكليتين تفاديا للمشاكل الصحية في المستقبل.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيا: مشاريع وأفكار بالجملة، لكن ذلك يدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية وغير مبررة، فكن حذرا جدا وفكر مليا قبل الإقدام على أي خطوة.

عاطفيا: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك، لكن الأمور سرعان ما تتوضح.

صحيا: لا مشاكل في الصحة خصوصا إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.

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حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيا: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك وإثبات جدارتك للجميع.

عاطفيا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام لا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه ولا يعكرها صفوها أي شيء. 

صحيا: حاول أن تتجنب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح. 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيا: تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية.

عاطفيا: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرا منك، لكنك عقلك الكبير قادر على استيعاب الأمور.

صحيا: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء، وإيلاء بعض الأمور العابرة الاهتمام اللازم. 

عاطفيا: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

صحيا: إمكان التهابات وإمساك وبعض الأمراض غير المتوقعة، لا تقلق، قم بالفحوص اللازمة للتأكد من ذلك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيا: ما يطرأ اليوم قد يؤثر سلبا في معنوياتك، لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر، وتبادر إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل العابرة.

عاطفيا: تعاني انكماشا وتراجعا ويخف وهجك قليلا، إلا أنك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة.

صحيا: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية.

حظك اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيا: يحتم عليك هذا اليوم الوعي والانتباه إلى كل ما يكتب ويقال، كما إلى التفاصيل لئلا تقع في الالتباس واللغط.

عاطفيا: المناخ العاطفي يكون جيدا إذا أردت التوافق وتساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة وفتح صفحة جديدة في العلاقة مبنية على أسس متينة.

صحيا: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيا: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك، وهذا يؤدي إلى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها وثقلها.

عاطفيا: تسمح لك الظروف بالابتعاد قليلا مع الحبيب وقد تميل إلى السفر أو قضاء عطلة أسبوع رومانسية لا تنتسى.

صحيا: قلق بشأن صحتك وقد تعمل من الحبّة قبة، فتسارع إلى اتباع العلاجات بحذافيرها، فتبالغ أحيانا ما ينعكس سلبا عليك.

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