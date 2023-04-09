الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات اندلعت في بلدة "عزون" شرق محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

 

وأضافت الوزارة، في بيان صحفى مقتضب، أن الشاب عائد عزام محمود سليم (20 عامًا) ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحى فى البطن والصدر.

 

وقالت مصادر فلسطينية في قلقيلية إن مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة سالفة الذكر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب سليم بالرصاص الحي بصورة حرجة فى البطن والصدر، ونقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثره بإصابته.


وبارتقاء الشاب سليم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيدًا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة "حورة" في النقب داخل أراضي الـ 1948.

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