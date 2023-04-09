الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

معهد روسى: واشنطن تحتاج وقتا طويلا للحاق بموسكو فى السلاح النووى

ميخائيل كوفالتشوك
ميخائيل كوفالتشوك

قال رئيس معهد "كورتشاتوف" الروسى للبحوث النووية، ميخائيل كوفالتشوك، إن "الولايات المتحدة تحتاج وقتا طويلا للحاق بروسيا فى السلاح النووى، والتقنيات فرط الصوتية".

 

وأضاف كوفالتشوك - خلال محاضرة له في جامعة بطرسبورج بعنوان (تقنيات شبيهة بالطبيعة وحل مشاكل العالم الحديث)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - أن "ميزانيتنا العسكرية أقل من 50 مليارا، بينما تبلغ ميزانية الأمريكيين أكثر من 800 مليار، أي أن ميزانيتنا العسكرية أقل من ميزانيتهم بـ20 مرة، ولكن ليس لديهم أسلحة فرط صوتية، كما أننا متقدمون في المجمع النووي واليوم يلزمهم فترة طويلة للحاق بنا".


وتابع: إن لم يكن لدينا ما نأكله في وقت سابق، في إشارة إلى أزمة التسعينيات، قائلا: "فاليوم متاجرنا مليئة بالمواد الغذائية، ولدينا كل شيء، وأفضل الأسلحة في العالم".

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