أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلًا لفرقة "المولوية".. (صور)

نظمت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلًا كبيرًا لفرقة المولوية المصرية تحت شعار "ليلة صوفية فى حب رسول الله"، بقيادة المنشد الصوفي عامر التونى، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكان على رأس الحضور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والإعلامى محمد فودة عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



وبدأ الحفل بفقرات متنوعة من أمتع عروض الإنشاد الديني التراثي، الذي تتميز به المولوية، حيث اتسمت الاحتفالية بالأجواء الروحانية، وقدمت الفرقة مجموعة من أشهر أعمالها المختارة لكبار الشعراء والتي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، منها "لولاك لولاك"، و"متى يا حبيب القلب"، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يا مليحًا قد تجلى"، "وبرقت سعاد"، "نارها فى أضلعى".

حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحًا فنيًا وثقافيًا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية وتعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى، حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسيًا، ومقسمة على مستويين بطريقة هندسية حديثة، كما أنها تحتوي على أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبريتات، وأيضًا الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية، حيث إنها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.

حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت مؤخرًا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها، حيث تعد من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى حتى أصبحت إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا