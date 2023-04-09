ابنة الفنان الراحل محمود مسعود تكشف حقيقة مشاجرة والدها مع عادل إمام

نفت الفنانة إيمان مسعود، وقوع أي مشاجرة بين الزعيم عادل إمام ووالدها الراحل الفنان محمود مسعود بسبب مشهد ساخن في أحد الأعمال التي جمعتمها.

وقالت الفنانة إيمان مسعود، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شائعات ولم تحدث مشاجرة بين والدي والزعيم عادل إمام وأول لما شافني وأنا صغير شالني وباسني".

واستعادت الفنانة إيمان مسعود، الكثير عن ذكريتها أيام الطفولة، لافتة إلى أنها عاشت طفولة جميلة كلها دلع شقاوة.، معقبة: "قضيت أجمل أيام حياتي في بيت جدتي بمنطقة المنيل، لأنه بيت العائلة وكان يجمع كل أفراد الأسرة".

وأردفت الفنانة إيمان مسعود: "كنت قنبلة وبومبة وأنا طفلة، وكرامتي وبيتي وبنتي وأهلي خط أحمر ولن أسمح لأحد يتعدي هذه الخطوط معايا".

وروت الفنانة إيمان مسعود إنها عاشت قصة حب مع فنان كويتي ولكنها رفضت الارتباط به، موضحة أنها لم تقدم تنازلات خلال مشوارها الفني، كما نفت ما أثير حول زواجها من رجل ملياردير وإقامتها في مدينة الغردقة.

وأكملت الفنانة إيمان مسعود: "والدي وقف بجانبي ودعمني كثيرُا جدُا، وعدم تكريم والدي في مهرجان المسرح أثناء رئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز له، أثر كثيرا في نفسيته وتعرض بعدها للاكتئاب".