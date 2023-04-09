عاطف عادل على رأس منتخب الطائرة الشاطئية بمعسكر إيطاليا

تواجد عاطف عادل لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية على رأس قائمة المنتخب التي تستعد لخوض معسكر إعداد قوي في إيطاليا يتخلله المشاركة في بطولة تشرفيا التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم الجولات العالمية.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب الوطني على حالة التألق الكبيرة التي يعيشها اللاعب الدولي المخضرم، خاصة بعد تألقه مؤخرا في بطولات سنو فولي واحتلاله المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

وأكد عادل تطلعه الشديد لقيادة المنتخب للتتويج بلقب البطولة التي تمثل أهمية كبيرة نظرا لقوة المنافسة بها، فضلا عن الاستفادة من الاحتكاك مع مدارس كروية قوية للغاية.