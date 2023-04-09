الفنانة إيمان مسعود تدخل فى نوبة بكاء على الهواء وتكشف حقيقة تعاطيها المخدرات

علقت الفنانة إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، على اتهام زميلة لها، بأنها تتعاطى المخدرات، قائلة "أن صديقتها غارت منها بسبب كثرة أعمالها وتواجدها على الساحة الفنية خلال فترة من الفترات، جعلت زميلتها تطلق عليها هذه الشائعات وأيضا كونها ابنة فنان كبير.

وأضافت إيمان، خلال لقاءها ببرنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هذه الممثلة -التي رفضت الإفصاح عن اسمها- أحدثت لها بعد ذلك مشكلات كثيرة.

وأشارت إلى أنها خلال فترة من الفترات كانت تعمل ليل نهار، معقبة: «مكنتش بنام من الشغل، كانوا بيقولوا استوديو عرين ده بيت إيمان».

ودخلت الفنانة، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء، إثر عرض صورة والدها الراحل الفنان محمود مسعود، قائلة: بابا حبيبي وروحي".

وتابعت الفنانة إيمان: "وفاة والدي الله يرحمه قسمتني، كان صديق وأخ وأب وكل حاجة في الدنيا وفراق الأب صعب وأثر فيا جدا".

وطالبت الفنانة إيمان مسعود، الجمهور بالدعاء لوالدها الراحل في الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة.