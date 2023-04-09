الأهلي يواجه دجلة والزمالك في مواجهة الصيد بنصف نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

يقام اليوم الأحد، أولى مباريات الدور نصف النهائي للبلاي أوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر "زويل" .

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر كلًا من: ”الأهلي، الزمالك، الصيد، وادي دجلة”، ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى اليوم الأحد، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الاثنين الموافق 10 إبريل الجاري.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه الزمالك نظيره الصيد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره سبورتنج في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادي دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.

وحقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق بتروجيت بنتيجة ”3-1”، في إطار ثاني مباريات البلاي أوف لدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة، ليتأهل رسميًا إلى نهائي البطولة.

وقد جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-14”، ”25-15”، ”25-20”، ”25-13”، وقد أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد حقق الأهلي الفوز على بتروجيت في المباراة الأولى بنتيجة ”3-1”، ليتأهل رسميا إلى نهائي البطولة لمواجهة الزمالك الذي تأهل عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي من بطولة كأس مصر يومي الخميس الموافق 27 إبريل والجمعة الموافق 28 إبريل الجاري، وفي حال التعادل في المباراتين سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل الجاري.

حيث سيتقابل كلا من الأهلي والزمالك في مباراة تحديد بطل كأس مصر، بينما سيواجه طلائع الجيش نظيره بتروجيت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.